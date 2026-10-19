المنتخبات.. اتحاد المبارزة يطلق تصنيفا جديدا

أطلق الاتحاد السعودي للمبارزة مبادرة تصنيف جديد للاعبي المنتخبات السعودية، والتي تهدف إلى بناء مسار رياضي واضح ومستدام، قائمًا على الجدارة والأداء، وتعزيز الشفافية والعدالة في تصنيف واختيار اللاعبين، بحسب بيان نشره الإثنين.

ويسهم التصنيف بحسب البيان في تطوير المواهب ورفع مستوى التنافسية للمبارزة السعودية إقليميًا وقاريًا ودوليًا.

ويبدأ البرنامج الزمني للمبادرة بإعلان التصنيفات ومعاييرها، يليها مطلع ديسمبر المقبل إعلان القائمة الأولية للاعبي المنتخبات وتصنيفاتهم، على أن يتم بداية استقبال طلبات الاستئناف والأحقية للمطابقة في نهاية الشهر ذاته، فيما تعلن القائمة النهائية للاعبين المصنفين للفترة من 1 يناير 2027 حتى 30 يونيو 2027.

وتعتمد المبادرة على 6 أهداف استراتيجية وهي المسار الرياضي وتطوير المواهب والتصنيف والجدارة والتنافسية الدولية والشفافية والحوكمة والتكامل المؤسسي بين الاتحاد السعودي للمبارزة ومركز التدريب السعودي الأولمبي.

وسيتم تحديث قائمة التصنيف كل ستة أشهر وفقًا للمعايير المعتمدة ومستوى الأداء والإنجازات، بما يعزز ثقافة التطور المستمر والتنافس بين اللاعبين.