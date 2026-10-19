كونسيساو يتراجع ويصحح الانتقاد: لم أقصد التقليل

أوضح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم «السابق»، أنه لم يقصد التقليل من اللاعبين السعوديين، خلال تصريحه السابق، لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية الذي نشر مساء السبت الماضي.

ونشر كونسيساو تصحيحًا لحديثه عبر صفحته الرسمية في منصة «إنستجرام»، الإثنين: «لم أقصد التقليل من اللاعب السعودي، بل كنت أرغب في إظهار الفروقات بين الثقافات الكروية التي أشرفت على تدريبها، والتحديات التي واجهتها في خلال مسيرتي في الملاعب السعودية».

وأضاف: «خلال لقائي مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أجبت عن سؤالين يتعلقان بتجربتي السابقة في السعودية».

وتابع: «أريد أن أوضح أن كلماتي فهمت على أنها نقد، وهو ما لم أكن أنوي توجيهه، لم أقصد تقليل الاحترام للاعبين السعوديين، ولا كذلك السعودية كبلد استضافتني وعائلتي، أملك لهذا البلد الكثير من التقدير والاحترام، وهذا ما أكدته في المقابلة».

وأردف: «لم أقل إن اللاعبين السعوديين سيئين، بل كنت أرغب توضيح الفرق في كرة القدم التي عشتها هنا، وأقارنها مع أوروبا، نعم هناك فروقات كبيرة، وشرحت لماذا واجهت التحديات، التي صادفتها من أجل التأقلم على البيئة، لإدراكي مهمة العمل مدربًا، وكانت فرصة مهمة للتعرف على جانب مختلف لفهم الرياضيين، والطريقة التي يتعايشون فيها رياضة كرة القدم».

وكان كونسيساو ذكر خلال تصريحاته للصحيفة الإيطالية، أن اللاعب المحلي يصعب التعامل معه لأنه لا يرغب في الالتزام ولا ينظر إلى كرة القدم بعد كمهنة حقيقية، ويجد دائمًا الأعذار.