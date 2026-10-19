بعد انسحاب بانثرز.. اتحاد العاصمة في مجموعات الكونفدرالية

تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم، إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» الإثنين، ‌يؤكد انسحاب ‌منافسه بانثرز ممثل غينيا ‌الاستوائية ⁠من البطولة بسبب ⁠ضائقة مالية.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة أنها تلقت خطابًا من لجنة المنافسات التابعة لـ«الكاف» تؤكد فيه ⁠تأهل الفريق بعد ‌تأكيد ‌انسحاب بانثرز.

وكان من المقرر لعب مباراتي الذهاب ‌والإياب في الجزائر، مع تكفل إدارة اتحاد العاصمة بمصاريف تكاليف بعثة بانثرز ‌باستثناء تذاكر السفر، لكن الفريق القادم من غينيا ⁠الاستوائية ⁠عجز حتى عن توفير تكاليف التنقل إلى الجزائر، ما دفعه إلى الانسحاب من البطولة.

وكان من المقرر إجراء مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات، الثلاثاء.