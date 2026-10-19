قبل موقعة برشلونة.. فيتينيا : لا نخشى يامال

أكد البرتغالي فيتينيا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا، أنهم لا يخشون لامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على سان جيرمان، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا وكل من الفريقين يبحث عن فوز ثالث تواليًا.

ويشكل التعامل مع يمال أحد أبرز التحديات في المباراة، لكن المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي يرى أن أفضل طريقة للدفاع أمام يامال هي امتلاك الكرة وهذا هو هدفنا المثالي، لكن الأمور لن تكون كذلك طوال الوقت لأننا نعرف مدى صعوبة اللعب أمام برشلونة. لكننا نبقى مركزين ويقظين. يجب أن نتجاوز ذلك كفريق.

ويتعين على إنريكي إيجاد الحلول لإيقاف يمال في ظل غياب الظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش.

وأفاد فيتينيا قبل المواجهة المرتقبة : «لن أقول إننا نخشاه. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. ما يفعله مذهل، إنه لاعب استثنائي. من الممتع مواجهة هذا النوع من اللاعبين، لكن ليس هو فقط. سنواجه أولًا فريقًا كبيرًا، وليس لامين وحده».

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المواجهة بين الفريقين تُعد بمثابة مباراة نهائية مبكرة، قال إنريكي مدرب برشلونة السابق: «لا، إنها المسابقة التي تتيح لنا خوض مثل هذه المباريات ونحن وبرشلونة من بين الفرق المرشحة، لكن هناك عدة فرق قادرة على الفوز بهذه البطولة».

بالنسبة لفيتينيا: «ما زال الوقت مبكرًا، نحن في أكتوبر. نعرف كيف تتغير الأمور خلال الموسم. وحقيقة أكتوبر ليست هي نفسها حقيقة مارس. إنها دائمًا مباراة كبيرة، واحدة من أفضل المباريات الممكنة بين اثنين من أفضل فرق أوروبا إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني».

وتابع لاعب الوسط الدولي البرتغالي: «مثلما كانت الحال أمام مانشستر سيتي، إنها مباراة كبيرة نريد خوضها وحتى لو لم تكن حاسمة، فإنها تأتي في مرحلة قد تكون فيها النقاط الثلاث مهمة. نحن متحمسون لإظهار مستوانا الحقيقي».