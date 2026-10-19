التعاون يفقد دورلي 6 أسابيع

يخضع الليبيري أوسكار دورلي، لاعب وسط فريق التعاون الأول لكرة القدم، لعلاج مكثف، عبر جلسات صباحية ومسائية في مقر العيادة الطبية بالنادي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأظهرت الفحوص الطبية، التي خضع لها دورلي «28 عامًا» تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، عانى منها خلال التدريبات الجماعية، إذ يتوقع استمرار غيابه ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، وفق استجابته للعلاج، حسب المصدر ذاته.

ويسعى الجهاز الطبي بالنادي القصيمي إلى تسريع فترة علاج دورلي على أمل قضاء فترة أقصر حتى يعود إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة.

وكانت آخر مباراة لعبها دورلي أمام النهضة العماني في بطولة دوري أبطال آسيا 2، واكتفى بـ87 دقيقة، قبل أن يستبدله السوري جهاد الحسين، المدرب المؤقت، باللاعب إبراهيم محنشي.

ويتوقع أن يغيب اللاعب الليبيري عن مواجهات فريقه أمام القادسية والرياض والاتفاق والأهلي وأبها «دوريا»، والفيصلي الأردني «ذهابًا وإيابًا» في البطولة القارية.

إلى ذلك، يعقد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفريق، عند الـ 05:15 من مساء الإثنين، مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن آخر استعدادات فريقه قبل مواجهة القادسية، الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.