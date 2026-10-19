أبها.. توصية تبعد ديالو جولتين

رجحت مصادر لـ «الرياضية» استمرار غياب السنغالي عبده ديالو، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، عن مواجهتي فريقه المقبلتين أمام نيوم والاتحاد، في الجولتين الـ11 و12 ضمن دوري روشن السعودي، بسبب عدم الجاهزية.

وأشارت المصادر إلى أن ديالو خضع لفحص جديد من قبل الجهاز الطبي في النادي، للوقوف على مستجدات إصابته وتقييم مدى استجابته للبرنامج التأهيلي، قبل أن يوصي بالسماح له بالركض حول الملعب، دون العودة إلى التدريبات الجماعية في الوقت الحالي.

وتعرض ديالو «30 عامًا» لإصابة في الظهر، خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء في 28 أغسطس الماضي، لحساب الجولة الرابعة من الدوري.

وبعد تجديد الجهاز الطبي الكشف عليه، والتأكد من عدم اكتمال جاهزيته للعودة إلى الملاعب، إثر إصابة الظهر التي تعرّض لها خلال مواجهة الفيحاء في 28 أغسطس الماضي، خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في العيادة.

وينتظر أن يواصل المدافع السنغالي برنامجه التأهيلي، على أن تتحدد عودته إلى التدريبات الجماعية وفقًا لتطور حالته الصحية، ومدى استجابته للبرنامج العلاجي، قبل منحه الضوء الأخضر للعودة.