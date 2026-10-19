محافظ الأحساء يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الإثنين، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وروان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في محافظة الأحساء، ومناقشة المبادرات والبرامج المقترحة لتطويره، وتعزيز حضوره بين أوساط الشباب، إلى جانب بحث سبل اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها، وتوسيع فرص المشاركة في المنافسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز الأثر الرياضي والمجتمعي لهذا القطاع، ويدعم الابتكار وتنمية المهارات التقنية لدى الشباب.

وأكد محافظ الأحساء أن الرياضات الإلكترونية تمثل أحد المجالات الواعدة التي تتقاطع فيها الرياضة مع التقنية والابتكار، وتوفر فرصًا نوعية لتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم، في ظل ما تحظى به السعودية من دعم القيادة الرشيدة، وما يشهده القطاع من نمو وتطور يعززان حضوره ضمن القطاعات المستقبلية الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار الأمير سعود بن طلال إلى ما تمتلكه محافظة الأحساء من طاقات شبابية وإمكانات واعدة تؤهلها للإسهام في تنمية هذا المجال، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتوسيع فرص اكتشاف المواهب الوطنية وتأهيلها، واستقطاب المبادرات والفعاليات المتخصصة، بما يتيح للشباب تنمية مهاراتهم، ويدعم مشاركتهم في المنافسات، ويعزز حضور الأحساء في مشهد الرياضات الإلكترونية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على اهتمامه بتنمية القطاع، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود إلى تطوير الرياضات الإلكترونية في المحافظة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في تنمية هذا المجال وتعزيز حضور السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.