قبل الشتوية.. الخلود يجهز إنريكي

يخضع الأرجنتيني راميرو إنريكي، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، إلى برنامج تأهيلي في الرياض العاصمة السعودية تمهيدًا لإعادة قيده في قائمة دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويعمل اللاعب على برنامج تأهيلي خاص، يستهدف استعادة جاهزيته البدنية والفنية، استعدادًا للعودة إلى الملاعب والمشاركة مع الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويترقب الجهاز الفني للخلود اكتمال جاهزية إنريكي، من أجل الاستفادة من خدماته عقب قيده رسميًا في قائمة الفريق خلال الفترة الشتوية.

ويعاني ابن الـ25 عامًا من إصابة على مستوى مفصل القدم تعرض لها خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك 8 مايو الماضي التي توج بها الأخير عقب فوزه 2ـ1.

وقدم إنريكي موسمًا جيدًا نسبيًا بعد أن خاض 32 مباراة أسهم خلالها بتسجيل 19 هدفًا في مختلف البطولات، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.