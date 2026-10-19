30 أكتوبر.. الشرقية تستقبل شاكر وابنه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الإثنين، عن ليلة طربية استثنائية تجمع الفنان اللبناني فضل شاكر وابنه محمد 30 أكتوبر الجاري على مسرح «الخبر أرينا» في الشرقية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة : «لأهل الشرقية.. ليلة طربية استثنائية تجمع الفنان الكبير فضل شاكر والفنان محمد شاكر يوم 30 أكتوبر على مسرح الخبر أرينا».

وتطرح التذاكر الثلاثاء في الـ 06:00 مساءً عبر منصة «ويبوك».

ويحيي الفنان اللبناني الخميس والجمعة المقبلين ليلتين في الرياض على مسرح أبو بكر سالم.