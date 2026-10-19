النصر.. يحيى يعوض كومان واستدعاء عبد الكريم

استبعد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الفرنسيين كينجسلي كومان ومحمد سيماكان من القائمة المستدعاة لمواجهة نيوم، الثلاثاء في الرياض، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأبعد بوستيكوجلو كذلك الجناح عبد الرحمن غريب، حيث يواصل اللاعبون الثلاثة برامجهم التأهيلية، ما حال دون إعادتهم إلى حسابات المشاركة.

في المقابل، عاد المدافع عبد الإله العمري إلى خطط المدرب، بعدما غاب عن مباراتي الدرعية محليًا ونيفتشي الأوزبكي قاريًا بسبب شكواه من آلامٍ في عضلة الفخذ الخلفية عقب الفوز مع المنتخب السعودي الأول بكأس الخليج العربي الأخيرة.

ورجحت المصادر مشاركة العمري أساسيًا في عمق الدفاع أمام نيوم بجوار الإسباني إينيجو مارتينيز. على أن يُعوِّض أيمن يحيى غياب كومان في خط المقدمة.

وأتمّ النصر استعداداته للمباراة بحصة تدريبية مساء الإثنين على ملعب مركز «دار النصر» التدريبي، توّجه اللاعبون بعده إلى أحد فنادق العاصمة للدخول إلى معسكرٍ يتوجَّهون منه، مساء الثلاثاء، إلى ملعب «الأول بارك».

وحسب المصادر، استدعى الجهاز الفني العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، للمعسكر.

وتجدد شعور كومان بآلام في عضلة الفخذ الخلفية أمام نيفتشي، الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة. وانتهى اللقاء بفوز النصر على أرضه 3ـ1، وخلاله أصيب سيماكان إثر تدخل عنيف على ساقه.

وتأجلت مواجهة النصر والأهلي، قمة الجولة التاسعة من الدوري، من الخميس الماضي إلى شهر مارس المقبل.