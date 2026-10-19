القادسية يواجه التعاون بالطقم الجديد.. ورودجرز يعيد كينيونيس

يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم مباراته أمام التعاون، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، مرتديًا الطقم الثالث، الذي أعلن عنه النادي، الإثنين، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وكشف القادسية عن قميص جديد باللون الأزرق الداكن «الكحلي»، تتخلله خطوط حمراء رفيعة، فيما يأتي كتفاه باللون الأحمر، المخطط بالأصفر الذي يكسو أيضًا منطقة العنق.

وسيظهر الفريق بهذا القميص في المباراة التي يحتضنها ملعب نادي التعاون في بريدة.

على صعيد متصل، ستشمل القائمة المغادرة إلى بريدة، وفق المصادر، المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس، الذي أبعده المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز عن المباراة الماضية أمام أبها.

ويأتي ذلك مع تأكيد المصادر اعتزام رودجرز مواصلة إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق، تطبيقًا لسياسة التدوير، التي طالت كينيونيس في مباراة أبها الماضية.

وفاز الفريق الشرقاوي على أبها 2ـ1 ورفع رصيده إلى 22 نقطة محتلًا الصدارة بفارق نقطة عن الهلال الذي لعب مباراة واحدة أقل.