أراوخو: رحيلي عن برشلونة لم يحسم بعد

أوضح الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم أن من «المبكر جدًا» الحديث عن تحويل إعارته إلى انتقال دائم، على الرغم من بداية مميزة لفترته في ملعب أنفيلد.

وفرض قائد برشلونة الإسباني السابق نفسه ظهيرًا أيمن أساسيًا، على الرغم من تفضيله اللعب في مركز قلب الدفاع.

ويملك ليفربول خيار الاستحواذ على خدمات اللاعب، الذي سيبلغ 28 عامًا في مارس بشكل نهائي، مقابل 47 مليون جنيه إسترليني «63 مليون دولار».

وقال الدولي الأوروجوياني في مؤتمر صحافي قبل مباراة استضافة فياريال الإسباني، الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال: «من المبكر جدًا الحديث عن هذه الأمور.. أنا سعيد بوجودي هنا، وعائلتي كذلك، لكن الوقت لم يحن بعد للحديث عن هذه الأمور».

ويحظى أراوخو، الذي لعب 10 مباريات مع ليفربول، بشعبية كبيرة بين المشجعين، ويبدو أنه تأقلم سريعًا مع بمتطلبات الدوري الإنجليزي.

وأوضح: «القدوم إلى ليفربول ليس سهلًا. هناك هذه المتطلبات، وهذه المسؤولية. شخصيًا، كنت قد عشت ذلك في برشلونة».

وتابع: «الأمر يعتمد على شخصية كل لاعب وكيف يواجه هذا التحدي. كنت أعرف أن القدوم إلى الدوري الإنجليزي تحدٍ جديد، لكن منذ لحظة وصولي لم يكن لدي شك في أن علي بذل كل شيء هنا. وهكذا أعيشه».

وأضاف: «ليس سهلًا أن تكون في أندية كبيرة، لكن هذا ما جئنا لنفعله. هذا هو العمل الذي علينا فعله».

ويحتل ليفربول بقيادة الإسباني أندوني إيراولا المركز الخامس في المسابقة، بفوزين من مباراتين، على أتلتيكو مدريد الإسباني ولاسك لينتس النمساوي، وسجل أراوخو بالمباراة الأخيرة هدفه الأول مع الفريق في الفوز 6ـ3.