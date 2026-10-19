باباس: الاتفاق يقاتل حتى النهاية.. وراحة الاتحاد أطول

نوَّه الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بقتالية لاعبيه على المستطيل الأخضر، مستشهدًا بإحرازهم أغلب الأهداف خلال الدقائق الـ 15 الأخيرة من مبارياتهم الثلاث الماضية.

وتوقّع باباس، خلال مؤتمر صحافي الإثنين، مواجهة صعبة مع الاتحاد، الثلاثاء في الدمام، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وقال: «الاتحاد حصل على راحة لمدة أسبوع، ونحن حصلنا على يومين فقط، لا نريد التفكير في هذا الأمر، علينا الدخول إلى اللقاء بكامل تركيزنا من أجل تقديم مستوى متميز وتحقيق نتيجة إيجابية».

وعاد الأسترالي إلى فوز فريقه، السبت، على نيوم 1ـ0 ضمن الجولة التاسعة، وقال: «من شاهد المباراة يعرف أننا نلعب بروح ووحدة، وأغلب أهدافنا في المباريات الثلاث الماضية جاءت في الدقائق الـ 15 الأخيرة، ما يؤكد أننا نقاتل بوصفنا مجموعة واحدة حتى صافرة النهاية».

وأعلن المدرب أن المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي سيكون متاحًا أمام الاتحاد. وأوضح: «لن أتحدث عن غيابه في المباراة الماضية، كل اللاعبين في مستوى واحد بالنسبة لي، وأثق فيهم جميعًا»، ممتدحًا مستويات اللاعبين الشبّان، حيث وصفها بالمتميزة، مؤكدًا تركيزه منذ استلامه الفريق على تجهيز اللاعبين للظهور بصورة مثالية.

وفيما واجه الاتفاق مضيفه نيوم، خلال الجولة الماضية، تأجّلت مواجهة الاتحاد والشباب إلى ديسمبر المقبل.