ذكرى «التسعة» التاريخية تلازم الهلال والحزم

تحتفظ سجلات دوري المحترفين السعودي بذكرى انتصار الهلال العريض على الحزم بتسعة أهداف دون مقابل، في نتيجة تاريخية دوّنت اسم الهلال في سجل أكبر الانتصارات بتاريخ المسابقة، بعدما حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الاتحاد.

وجاءت تلك الأمسية في 25 نوفمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ14 من موسم 2023ـ2024، عندما تفوق الهلال هجوميًا وأنهى المواجهة بتسعة أهداف، مقابل لا شيء للحزم، ليحقق أكبر انتصار في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقه موسم 2008ـ2009، وفق ما أكده الموقع الرسمي لدوري روشن والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسبق للهلال أن تجاوز منافسيه بنتائج كبيرة، لكن الفوز على الحزم حمل قيمة تاريخية إضافية، بعدما تخطى الرقم السابق الذي سجله الاتحاد بانتصاره على القادسية بنتيجة 8ـ0 في 2 نوفمبر 2011. وظلت نتيجة الاتحاد صامدة أكثر من 12 عامًا، قبل أن ينجح الهلال في رفع سقف الرقم القياسي بهدف إضافي، ويجعل التسعة علامة فارقة في تاريخ المسابقة.

وعلى أرض الملعب، بدأ الهلال التسجيل في الدقيقة الـ14 عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قبل أن يضيف محمد كنو الهدف الثاني، ثم عزز محمد القحطاني التقدم بالهدف الثالث، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه الهجومي، وتألق البرازيلي مالكوم بتسجيل ثلاثة أهداف، فيما أضاف صالح الشهري ومحمد البريك وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بقية الأهداف، لتكتمل النتيجة التاريخية.

ولم تقتصر أهمية المباراة على النتيجة القياسية، إذ شهدت الجولة ذاتها تسجيل ثلاثة لاعبين ثلاثيات تهديفية، هم مالكوم مع الهلال، وأوديون إيجالو مع الوحدة، وجورج نكودو مع ضمك، في حدث وصفه الموقع الرسمي للدوري بأنه الأول من نوعه منذ فبراير 2011.

وهكذا، بقيت مواجهة الحزم في نوفمبر 2023 أكثر من مجرد ثلاث نقاط في مشوار الهلال، فقد تحولت إلى محطة محفوظة في ذاكرة الكرة السعودية، وارتبط اسم الفريقين بنتيجة لا تزال تمثل أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين السعودي.