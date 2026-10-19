إنزاجي يثبّت هجوم الهلال.. وسالم يعود

يتواصل اعتماد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الاول لكرة القدم، على الثلاثي الهجومي الإنجليزي أولي واتكينز والهولندي كريسينسيو سمرفيل والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، فيما يدخل الجناح سالم الدوسري إلى قوائم المباريات للمرة الأولى الموسم الجاري، بعدما تخطى إصابتيه الأخيرتين، في الركبة ومفصل القدم.

ويواجه الهلال ضيفه الحزم، مساء الإثنين على ملعب «الأول بارك»، لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

واختار إنزاجي بدء المباراة، في تمام الساعة 9:00، بالمغربي ياسين بونو في حراسة المرمى، وشكَّل خطّه الخلفي من الظهيرين محمد محزري والفرنسي ثيو هيرنانديز والمدافعَين حسان تمبكتي والسنغالي خاليدو كوليبالي. وفي الوسط، يعتمد على محمد كنو والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش، بينما يقود واتكينز الهجوم الذي يشمل الجناحين مارتينيلي وسمرفيل.

وعلى دكة الاحتياط، يجلس سالم الدوسري، وثمانية لاعبين آخرين، من بينهم محمد العويس، حارس المرمى، والجناح نواف الحبشي، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، والمدافع علي لاجامي، والجناح سلطان مندش.

ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري، برصيد 21 نقطة، وتأجّلت مباراته مع الرياض، من الجولة التاسعة إلى شهر ديسمبر المقبل.