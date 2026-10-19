برونيكا: رونالدو قائدنا وأعظم أصل أنجبته الكرة البرتغالية

تمسك البرتغالي بيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بأمل عودة مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده وفريق النصر الأول، إلى صفوف المنتخب، خلال حضوره إحدى الفعاليات التي ينظمها اتحاده في مدينة فونشال، البرتغالية، مسقط رأس اللاعب البرتغالي، نقلًا عن شبكة «ESPN» الإثنين.

ويأمل برونيكا حل مشكلة رونالدو مع مواطنه جورجي جيسوس، مدرب منتخب البرتغال وفريق النصر سابقًا، والعودة إلى قيادة الصفوف البرتغالية.

وقال برونيكا: «أتحدث اليوم في منزل أعظم أصل أنجبته الكرة البرتغالية، وهو كريستيانو رونالدو، قائدنا».

مؤكدًا أهمية النجم العالمي بقوله: «هو قائدنا، ويظل أحد أهم لاعبينا بلا شك».