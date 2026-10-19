بثلاثية أمام الفيحاء.. أطول سلسلة انتصارات أهلاوية في الدوري

ألحق فريق الأهلي الأول لكرة القدم هزيمة جديدة بمضيفه الفيحاء بنتيجة 3ـ2، الإثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب عاشر جولات دوري روشن السعودي، محققًا فوزه الثالث على التوالي ضمن النسخة الجارية من البطولة، في أطول سلسلة انتصارات له منذ انطلاق المسابقة أغسطس الماضي.

وتأخر الأهلي أولًا بهدف للبرازيلي هوجو مورا، لاعب وسط الفيحاء، في الدقيقة 44، ورد عليه سريعًا بواسطة الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط، في ثالث دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وجاء هدف بوندارينكو بعد نحو نصف ساعة من دخوله بديلًا لزميله زياد الجهني، لاعب الوسط، الذي غادر الملعب مصابًا في الدقيقة 14.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء سجّل منها المهاجم فراس البريكان هدفًا في الدقيقة 59 تقدم به الفريق للمرة الأولى خلال اللقاء.

ولم يلبث تقدم الفريق طويلًا بعدما استطاع الإسباني جيسون ريميسيرو، مهاجم الفيحاء، إدراك التعادل لأصحاب الضيافة من ركلة حرة مباشرة نفذها في الدقيقة 65.

وأعاد البديل بوندارينكو التقدم إلى الأهلي، بتسجيله الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 70 مهديًا الفوز إلى الكتيبة القادمة من جدة.

وحقق الفريق الجدّاوي فوزه الثالث على التوالي في نسخة الدوري الجارية، للمرة الأولى، ورفع عدد انتصاراته إجمالًا إلى ستة، مقابل ثلاث هزائم، ودون أي تعادلات، ليصل إلى النقطة 18 من 9 مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء، الذي تلقى هزيمته الخامسة ضمن بطولة الدوري والثانية على التوالي، عند 7 نقاط من 10 مباريات.

والانتصار هو التاسع للأهلي أمام منافسه ضمن بطولة دوري المحترفين، مؤكدًا هيمنته على سجل مواجهاتهما في البطولة التي شهدت فوزًا وحيدًا للفيحاء، فيما انتهت خمسة لقاءات بينهما بالتعادل.