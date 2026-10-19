بوسيتش: يجب مساندة جميع اللاعبين.. ونواجه صعوبات دائما

شدَّد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على أهمية الدعم الجماهيري لجميع اللاعبين، ومنهم الأوكراني أرتيم بوندراينكو، لاعب الوسط، الذي سجّل هدفين أسهما في الانتصار على الفيحاء 3ـ2، الإثنين، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي أعقب المباراة، قال المدرب: «كانت مواجهة صعبة خارج أرضنا، وهذا ما اعتدنا عليه في كل مباراة نخوضها هذا العام في الدوري، وجاء ذلك مع افتقادنا خدمات أكثر من لاعب بسبب الإصابة، فضلًا عن سوء أرضية الملعب».

وأضاف: «استقبلنا هدفًا في الشوط الأول، لكننا عادلناه، وعدنا إلى أجواء المواجهة في الشوط الثاني وتقدمنا. وجاء الهدف الثاني للفيحاء إثر خطأ، إلا أننا عدنا مجددًا وسجلنا، وسعيد بالمستوى الرائع الذي قدمه اللاعبون، وبروحهم العالية، وأشكرهم على ذلك».

وعن ثنائية بوندراينكو الذي يواجه انتقادات جماهيرية قال بوسيتش: «أود الحديث عن فريقي بشكل عام، والأمر لا يتعلق بلاعب معين. بوندراينكو قدم مستوى رائعًا، وسجل وساعدنا على تحقيق الفوز، واللاعبون بشكل عام يحتاجون إلى الدعم والمساندة».

وشدد: «تنتظرنا مواجهات صعبة في الفترة المقبلة ونحتاج إلى الدعم».

وحقق الفريق الجدّاوي فوزه الثالث على التوالي في نسخة الدوري الجارية، للمرة الأولى، ورفع عدد انتصاراته إجمالًا إلى ستة، مقابل ثلاث هزائم، ودون أي تعادلات، ليصل إلى النقطة 18 من 9 مباريات.