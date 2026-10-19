كاريلي: أطالب اللاعب بالثبات على هذا المستوى

استدل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بالأداء الذي أظهره لاعبوه أمام الأهلي، الإثنين، على إمكانية تقديمهم المستوى ذاته باستمرار، على الرغم من الهزيمة 2ـ3.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي جرت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، قال البرازيلي: «واجهنا منافسًا قويًا، وكنا ندرك مدى صعوبة المباراة، لكن الفريق أظهر شخصية وانضباطًا».

وأضاف: «ما قدمناه اليوم يؤكد قدرتنا على الظهور بهذا المستوى باستمرار، وهذا ما سأطالب به اللاعبين في المباريات المقبلة».

وتابع: «حزين على النتيجة، لكنني راضٍ عن روح الفريق وتركيزه، ونعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية وتقليل عدد الأهداف التي نستقبلها في المباريات».

وشدد كاريلي على أهمية تحقيق العدالة والمساواة، في تعليق منه على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، وأهمها ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي.

وتجمد رصيد الفيحاء، الذي تلقى هزيمته الخامسة ضمن بطولة الدوري والثانية على التوالي، عند 7 نقاط من 10 مباريات.