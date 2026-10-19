‏منتدى الاستثمار الرياضي ونادي القصيم‬⁩ يبحثان تسويق الفرص

بحث وفد منتدى الاستثمار الرياضي «SIF» مع نادي القصيم أوجه التعاون في عرض الفرص الاستثمارية للنادي وتسويقها، وبناء شراكةٍ تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزِّز الاستدامة المالية للنادي.

‏وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية لدى النادي، وسبل تطويرها وتسويقها، والاستفادة من منصة المنتدى وشبكة علاقاته للوصول إلى المستثمرين والشركاء المحتملين، بما يدعم تنمية أعمال النادي، وتطوير مشروعاته، وتعزيز موارده.

‏كذلك بحث الجانبان بناء شراكةٍ تتيح إبراز الفرص الاستثمارية للنادي خلال النسخة المقبلة من المنتدى، وتسهيل التواصل مع الجهات المهتمة، وتهيئة الفرص لعقد لقاءاتٍ استثماريةٍ تسهم في تحويل هذه الخطط إلى مشروعاتٍ وشراكاتٍ مستدامةٍ.

‏وتأتي الزيارة في إطار جهود ⁧‫منتدى الاستثمار الرياضي‬⁩ لتعزيز التعاون مع الأندية، وإبراز الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق البلاد، بالتزامن مع استعداداته لتنظيم نسخته المقبلة يومي 5 و6 أبريل 2027 بفندق الريتز كارلتون في الرياض التي تستهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع الشراكات في القطاع الرياضي السعودي.

‏وكان في استقبال وفد المنتدى سليمان الدويغري، رئيس مجلس الإدارة ومالك النادي، فيما ضم الوفد إبراهيم البكر، الرئيس التنفيذي، والدكتورة نورة السلامة، وأسماء الرميحي. وجاءت الزيارة بتنسيقٍ من خالد الحواس، عضو مجلس إدارة النادي، ضمن زيارة وفد المنتدى إلى منطقة القصيم.