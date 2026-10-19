الأحمري يحقق برونزية بارالمبياد آسيا

حقق راشد الأحمر درّاج فريق السعودية الميدالية البرونزية في سباق 3000م (C3)، الإثنين، خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة «آيتشي–ناجويا 2026»، التي تستضيفها اليابان حتى 24 أكتوبر الجاري.

وفي منافسات ألعاب القوى، سجل العداء السعودي إدريس سفياني رقمًا آسيويًا جديدًا في سباق 400م (T20)، بعدما تصدر التصفيات بزمن 48.71 ثانية، ليتأهل إلى السباق النهائي المقرر الثلاثاء.

كما حل عبد الرحمن القرشي في المركز الخامس بنهائي سباق 100م كراسي متحركة (T53)، مسجلًا زمنًا قدره 15.45 ثانية.

وشهدت منافسات الإثنين، حضور بدر القاضي نائب وزير الرياضة، وعبد العزيز باعشن الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حيث تابعا مشاركة لاعبي ولاعبات فريق السعودية في منافسات الدورة.