إيراولا: مواجهة «الغواصات» قطعت علاقتي بصديقي

أكد أندوني إيراولا مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الاثنين، أنه يتوقع مواجهة «استثنائية وغريبة» أمام فياريال الإسباني الذي يقوده صديقه ومساعده السابق إينييجو بيريز، وذلك على ملعب «أنفيلد» ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا

وكان بيريس «38 عاما» انضم إلى الجهاز الفني لإيراولا مساعدًا له في رايو فايكانو الإسباني عام 2022، عقب اعتزاله اللعب مباشرة.

وقال الإسباني إيراولا «44 عامًا»، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «إنها مباراة خاصة بالنسبة لي. إينييجو صديق، ونعرف بعضنا بعضًا منذ مركز تنشئة اللاعبين في أتلتيك بلباو، كما لعبنا معا في الفريق الأول. وبمجرد اعتزاله، سارعت إلى ضمه إلى جهازي الفني مساعدًا لي، وعشنا معًا الكثير من التجارب».

وأضاف: «إنه يعرفني جيدًا، ويعرف كل شيء عني، لكنني أتابع فريقه وأعرف لاعبيه أيضًا. لذلك، ستكون المواجهة غريبة، ولكن بالمعنى الإيجابي للكلمة».

وأوضح إيراولا أن العلاقة الوثيقة التي تجمعه بمدرب «الغواصات الصفراء» جعلت التواصل بينهما يتراجع تدريجيًا كلما اقترب موعد المواجهة المرتقبة.

وأردف:«مثل هذه المواقف ليست جيدة لعلاقتنا. أتحدث معه كثيرا، لكن بمجرد أن تدرك أنك ستواجهه، تتوقف عن التواصل معه للحفاظ على مسافة معينة.. وربما تكون هذه الفترة هي التي نتحدث فيها بأقل قدر ممكن».

وكان سبق لإيراولا أن سعى خلال إشرافه على بورنموث الإنجليزي عام 2023، إلى ضم مواطنه بيريز إلى جهازه الفني، غير أن الأخير لم يتمكن من الحصول على تصريح العمل اللازم في إنجلترا.

وكان ليفربول استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بتحقيق انتصارين في أول مباراتين، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1، ثم لينتس النمسوي 6-3.

في المقابل، خسر فياريال الإسباني مباراته الأولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني 3-2، قبل أن يستعيد توازنه بفوز على نابولي الإيطالي 3-1.