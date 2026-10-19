البريكان وأبو الشامات يكسران احتكار توني

تقدّم لاعب آخر، غير المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لتسديد ركلة جزاء أهلاوية، للمرة الثانية فقط خلال العام الجاري الذي شارف على نهايته.

وفي ظل غياب توني المتخصص، انبرى زميله فراس البريكان، رأس الحربة، لتسديد ركلة جزاء حصل عليها الأهلي خلال مباراته مع الفيحاء، الإثنين، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، وسجّل منها الهدف الثاني للفريق.

وغاب الإنجليزي عن المباراة بداعي إصابة في مفصل الحوض تعرض لها السبت خلال التدريبات.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني سدَّد توني جميع ركلات الجزاء، ليست الترجيحية، التي احتُسبت للأهلي خلال العام الجاري، باستثناء ركلة البريكان، وأخرى قبلها نفّذها الجناح صالح أبو الشامات أمام شباب الأهلي الإماراتي، في 16 فبراير الماضي، لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان توني حاضرًا على مقاعد البدلاء عندما نفّذ أبو الشامات ركلته، وظلَّ احتياطيًا طوال تلك المباراة، بينما غاب عن قائمة لقاء الفيحاء الذي تولى خلاله البريكان مهمة تنفيذ الجزائية.

وللمرة الأولى تسنح للبريكان فرصة تسديد ركلة جزاء مع الأهلي الذي انضم إليه صيف 2023 قادمًا من الفتح.

ووفقًا لـ «ترانسفير ماركت»، سجّل البريكان جميع ركلات الجزاء التي تولى تنفيذها خلال مسيرته، وعددها ستة، منها اثنتان مع المنتخب السعودي، وثلاث برفقة الفتح.

وفاز الأهلي على الفيحاء 3ـ2 في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ورفع رصيده إلى 18 نقطة من تسع مباريات.