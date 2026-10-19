ضمك يكتسح الطائي برباعية

حقق فريق ضمك الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا الإثنين على ضيفه الطائي 4-1، لحساب الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.

وبفوزه الثالث الموسم الجاري رفع ضمك رصيده إلى 12 نقطة، وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتًا، بفارق تسع نقاط عن المتصدر العلا، الذي سقط في فخ التعادل 1-1 الإثنين أمام الزلفي.

أما الطائي فتكبد خسارته الرابعة وتجمد عند نقاطه العشر التي جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل، وبقي في المركز الثامن مؤقتًا لحين انتهاء مباريات الجولة.

وعلى ملعبه في خميس مشيط افتتح ضمك، المدافع وقائد الفريق الجزائري عبد القادر بدران، التسجيل لضمك «29»، قبل أن يدرك النيجيري نوانكو سيميون التعادل للطائي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرض ضمك أفضليته، وسجل له الإيفواري ياكو ميتي هدفين متتاليين «51» و«56»، قبل أن يختتم جواد القحطاني مهرجان الأهداف بالرابع «62» وهو الهدف التاسع عشر الذي يلج شباك الطائي، صاحب الدفاع الأضعف في المسابقة.

وبعد الهدف الأول لضمك رفع لاعبو الفريق قميص عبد العزيز الشهري لاعب فريق تحت 21، الذي لاقى ربه قبل يومين متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها إثر حادث مروري في الخامس من أكتوبر الجاري.