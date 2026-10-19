ممتاز اليد.. الخليج والنور في صدام قمة السادسة

تستأنف منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2026–2027م، الثلاثاء، بمواجهتين ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي، تتقدمهما قمة الخليج والنور.

وتنطلق المواجهة الأولى عند الساعة 4:00 مساءً، وتجمع الفتح والهدى على صالة نادي الفتح في الأحساء، فيما تتجه الأنظار عند الساعة 6:30 مساءً إلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية، حيث يلتقي الخليج والنور في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، كما تقرر تأجيل مباراتي مضر مع الوحدة، والمحيط مع الحزم.

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر القادسية سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على النور ومضر صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يحل الخليج رابعًا برصيد 6 نقاط، والوحدة خامسًا برصيد 4 نقاط، ثم الهدى والمحيط في المركزين السادس والسابع برصيد نقطتين لكل منهما، بينما تحتل فرق الفتح والخويلدية والحزم المراكز الثلاثة الأخيرة دون نقاط.