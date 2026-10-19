1.8 مليون لاعب في تصفيات المونديال الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم عن إطلاق «برنامج تصفيات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2027»، وهو برنامج شراكة يندرج ضمن إطار مسار «الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة» (Road to EWC)، ويتيح لمنظمي البطولات ومجتمعات الرياضات الإلكترونية المحلية حول العالم تنظيم منافسات تأهيلية رسمية.

ويمثّل البرنامج الجديد توسعًا كبيرًا لـ«الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة»، حيث يهدف مسار التأهل للوصول إلى 1.8 مليون لاعب من خلال أكثر من 400 بطولة في عام 2027.

وعبر ربط الدوريات التي ينظمها ناشرو الألعاب، والبطولات الدولية، والتصفيات الإقليمية، يجمع مسار «الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة» منظومات المنافسة القائمة تحت مظلة بطولة عالمية واحدة. وسيسهم برنامج التصفيات الجديد في تعزيز هذه الروابط مع توفير المزيد من الفرص المحلية للاعبين لبدء رحلتهم التنافسية انطلاقًا من مجتمعاتهم.

وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «أثبت برنامج الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية آفاق النجاح الممكنة عندما نربط مسارات المنافسة المختلفة في الرياضات الإلكترونية بوجهة عالمية واحدة. هناك بطولات مميزة ومجتمعات قوية للرياضات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، ومن خلال ضم المزيد منها إلى برنامج الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يمكننا توفير فرص أكبر للاعبين للمنافسة داخل أسواقهم المحلية، ومنح منظومات الرياضات الإلكترونية المحلية دورًا رسميًا في بناء مسار التأهل إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ويوفّر البرنامج الجديد للتصفيات مسارين مختلفين يتم تشغيلهما بالتعاون مع الشركاء، بهدف ضم المنافسات الراسخة والبطولات المجتمعية إلى برنامج الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ويضم المسار الأول التصفيات المباشرة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: تعمل «التصفيات المباشرة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية» على توسيع نطاق الارتباط القائم بين بطولات الرياضات الإلكترونية الكبرى ومسار «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية».

وسيواصل منظمو هذه البطولات إدارة منافساتهم وتمويلها تحت هويتهم المستقلة، مع احتفاظهم بالفرص التجارية المحلية، والالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل البطولة والشركات الناشرة للألعاب، فضلًا عن توفير مسار تأهيلي رسمي للاعبين للوصول إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

فيما يشمل المسار الثاني تصفيات الفرصة الأخيرة المحلية: يُعدّ هذا المسار فرصة جديدة تتيح لمنظومات الرياضات الإلكترونية المحلية أن تصبح نقطة انطلاق رسميّة ضمن برنامج الطريق إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ومع التركيز على المشاركة المجتمعية، سيتمكّن منظمو البطولات المحلية، والاتحادات، والجمعيات، ومقاهي الألعاب الإلكترونية، والجامعات، ومنشآت الرياضات الإلكترونية، ومهرجانات الألعاب، وغيرهم من الشركاء المجتمعيين، من تنظيم بطولات معتمدة تحت هويتهم الخاصة، مع الحصول على دعم تسويقي من مؤسسة الرياضات الإلكترونية. وسيتأهّل الفائزون مباشرة إلى تصفيات الفرصة الأخيرة «Last Chance Qualifiers» التي تخولّهم التأهّل إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية خلال الصيف المقبل، إلى جانب توفير دعم الإقامة والتأشيرات.

وتتوفر تصفيات الفرصة الأخيرة المحليّة في المرحلة الأولى للاعبين المشاركين في عدد من الألعاب تشمل: الشطرنج (Chess) و Counter-Strike 2 و FATAL FURY: City of the Wolves و Street Fighter 6. على أن يتم الإعلان عن المزيد من الألعاب لاحقًا.

وتُقام جميع التصفيات المباشرة وتصفيات الفرصة الأخيرة المحليّة وفقًا لمتطلبات ناشري الألعاب والمعايير التنافسية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بما يشمل لوائح القواعد والأحكام وإجراءات مكافحة الغش والتحكيم والتحقّق من النتائج.

ويسهم كلا المسارين في تعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية، والارتقاء بمستوى المنافسات، وإتاحة المزيد من الفرص أمام اللاعبين.