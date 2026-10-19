بوندارينكو.. فرحة مزدوجة سادسة

سجّل الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدفين أمام الفيحاء، الإثنين، في تكرار لرقم يحققه للمرة السادسة خلال مسيرته.

وأحرز بوندارينكو الهدفين الأول والثالث للأهلي في المباراة التي أنهاها الفريق فائزًا بنتيجة 3ـ2 ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وافتتح بهذه الثنائية رصيده التهديفي مع الفريق الذي انضمّ إليه عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة معارًا من شاختار دونيتسك الأوكراني.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني سبق للاعب الوسط تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة، خمس مرات قبل قدومه للأهلي، أربع منها بقميص شاختار دونيتسك.

واكتفى بالثنائية في ثلاث مرات، بينما زادها إلى «هاتريك» في مباراتين، إحداهما عندما كان يلعب معارًا لفريق إيليتشيفيتس ماريوبول الأوكراني.

وخاض بوندارينكو 7 مباريات مع الأهلي، شاملة لقاء الفيحاء، ولم يقدم أي مساهمات تهديفية باستثناء الثنائية الأخيرة.

وبدأ الأوكراني المباراة احتياطيًا قبل دخوله في الدقيقة 14 بدلًا من زميله زياد الجهني، لاعب الوسط، الذي غادر الملعب مصابًا.