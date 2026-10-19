طرابزون يقهر بيشكتاش.. وصلاح ينفرد بصدارة الهدافين

تغلّب فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم 2ـ0 على ضيفه بيشكتاش، مساء الإثنين، ضمن ثامن جولات الدوري التركي الممتاز، محقّقًا، للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي، سلسلة من ثلاثة انتصارات في المسابقة.

وواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح طرابزون سبور، تألُّقه، وأحرز الهدف الثاني للفريق، والثامن له ضمن موسم المسابقة، منفردًا بصدارة لائحة هدافيها.

وافتتح التركي أوزان توفان، لاعب الوسط، أهداف المواجهة، في الدقيقة 41، وأضاف زميله صلاح الثاني في الدقيقة 72، فارتفع رصيد الفريق الفائز إلى 16 نقطة، وضعته في المركز الرابع، أمام بيشكتاش، صاحب الـ 15 نقطة، فيما يتصدر غلطة سراي، حامل اللقب، جدول الترتيب، بـ 19 نقطة.

وتوالت انتصارات الفريق القرمزي والأزرق، بعدما تغلٌّبه على غلطة سراي 4ـ0 وسامسون سبور 3ـ0، ضمن الجولتين الماضيتين.

وللمرة الأولى بعد تعادلَين، يفوز طرابزون سبور في أرضه على بيشكتاش، أحد أقوى فرق إسطنبول.

ويتسلح فريق مدينة طرابزون بالقدرات التهديفية لصلاح، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الأخيرة بعد إنهائه عقده بالتراضي مع ليفربول الإنجليزي.

وأحرز النجم المصري 9 أهدافٍ وصنع 4 في 11 مشاركةٍ بشعار فريقه الجديد، الذي يدرّبه الألماني توماس ريس.

وفاوض بيشكتاش صلاح مطلع الصيف، لنيل توقيعه، لكن محاولاته تعثَّرت لأسباب مادية حسبما أعلن مسؤولون في النادي.

وبهدفِه في مرمى الفريق الأبيض والأسود، انفرد نجم ليفربول التاريخي بترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز، منهيًا الشراكة مع ثلاثة مهاجمين، هم النيجيري جيفت أوربان، من أميد سبورتيف، والكوسوفي فيدات موريكي، من فنربخشة، والأوزبكستاني إلدور شوموردوف، من إسطنبول باشكشهير، ولكلٍ منهم 7 أهداف.