التعادل يخيم على الزلفي والعلا

أوقف فريق الزلفي الأول لكرة القدم، الإثنين، سلسلة انتصارات العلا الست المتتالية وفرض عليه التعادل الأول الموسم الجاري، في مباراة الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى.

لم تشهد المباراة أحداثًا كبيرة، لكن النتيجة سمحت للفريقين بالمحافظة على سجلهما خاليًا من الخسائر، وللعلا بتعزيز رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الجيل، وبفارق خمس نقاط عن الزلفي الثاني.

دخل العلا، المباراة على وقع فوزه 5ـ1 أمام الأخدود بالجولة السادسة، علمًا أن مواجهة الجولة السابعة أمام الجيل جرى تأجليها. أما الزلفي، فاستقبل ضيفه بعد فوزين متتاليين على الرائد «4ـ0» والبكيرية «2ـ0»، لكنه اصطدم بدفاع متماسك لم يستقبل سوى هدفين.

وانتظرت المباراة حتى الشوط الثاني لتبوح بأسرارها عندما افتتح المهاجم الكونغولي بين مالانجو التسجيل للزلفي «62»، مستفيدًا من عرضية أرسلها المالي ديمبا ديالو، الظهير الأيمن، قبل أن يعدل الظهير ياسر يعقوب النتيجة للعلا «87» بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لينقذ فريقه من أول خسارة.