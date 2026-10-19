الصقر يفاجئ الرائد بالخسارة الرابعة

عاد فريق الصقر الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، وفاجأ مضيفه الرائد وتغلب عليه بثنائية نظيفة، الإثنين، لحساب الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.

وكان الصقر، الصاعد حديثًا لدوري الأولى، سقط أمام ضيفه الجبلين 3-1، بالجولة السابعة وكانت الخسارة الثانية له، فيما دخل الرائد على وقع انتصاره على جدة بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، ارتقى الصقر، خمسة مراكز ليصبح ثامن جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، قبل نهاية الجولة، فيما تجمد الرائد، الذي تكبد خسارته الرابعة، بالرصيد نفسه لكن في المركز التاسع.

وفي المباراة الأولى بينهما، تقاسم الفريقان نتيجة الشوط الأول بالتعادل بعد أن طغى الحذر والندية على الأداء.

وفي الحصة الثانية كان الصقر أكثر خطورة ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة النيجيري دينيس سيسوج «52».

وواصل الصقر هجماته ووسع الفارق بالهدف الثاني عن طريق الجناح الفنلندي ياسين أسحنون، وهو الأول له في الدوري.