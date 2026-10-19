بخبرات رياضية واستشارية.. داغستاني رئيسا تنفيذيا في نيوم

عيّن نادي نيوم الرياضي هاشم داغستاني رئيسًا تنفيذيًا له، الإثنين، في خطوةٍ ترتبط بمواصلة تطوير المنظومة الإدارية وتعزيز القدرات المؤسسية.

ويمتلك داغستاني خبرات قيادية وتنفيذية متنوعة تمتد عبر قطاعات الرياضة والاستراتيجية والتطوير المؤسسي، حيث شغل عددًا من المواقع القيادية، من أبرزها منصب نائب الرئيس والمؤسس المشارك لأكاديمية مهد الرياضية، ونائب المدير العام لمعهد إعداد القادة وعضو مجلس إدارته، كما سبق له تولي منصب المدير العام لتفعيل المجتمع في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والمشاركة في تأسيس الاتحاد السعودي للتجديف وشغل عضوية مجلس إدارته.

ويحظى الرئيس التنفيذي الجديد لنيوم بخبراتٍ في مجالات الاستشارات والاستراتيجية والتحول المؤسسي في القطاع الرياضي، حيث عمل شريكًا في شركة «بي دبيلو سي» الشرق الأوسط، فضلًا عن مشاركته في العديد من المبادرات والمشروعات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية والابتكار.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل داغستاني درجة الماجستير في التعليم من جامعة هارفارد الأمريكية، والماجستير في الابتكار وريادة الأعمال من كلية إتش إي سي باريس، إضافة إلى الماجستير في ريادة الأعمال التقنية من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة الرياضية من معهد يوهان كرويف، علمًا أنه تخرج من برنامج القيادة التنفيذية «لييد» التابع لكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في جامعة ستانفورد الأمريكية.

ويأتي قرار تعيين داغستاني امتدادًا لنهج نادي نيوم في استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرات القيادية المتنوعة، بما يدعم بناء منظومة رياضية وإدارية متكاملة.

ويتطلع مجلس الإدارة، من خلال القيادة التنفيذية الجديدة، إلى مواصلة مسيرة تطوير النادي وتعزيز قدراته المؤسسية والتنافسية، وبناء نموذج رياضي حديث يتسق مع طموحات نيوم، ويسهم في دعم التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.