قبل لقاء الاتفاق.. الاتحاد يختار شريك بيريرا

يُحدِّد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تركيبة عمق الدفاع، الثلاثاء قبل ساعات من مواجهة الاتفاق، في الدمام، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

واختار فيسينج ثمانية لاعبين أجانب للمباراة، ليس من بينهم المدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش والسنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، مفضّلًا خيارات فنية أخرى.

نتيجةً لذلك، يختار الألماني مدافعًا من بين الثنائي محمد برناوي وسعد آل موسى للبدء بجانب البرتغالي دانيلو بيريرا في عمق الخط الخلفي، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ووصل الاتحاد إلى الدمام الإثنين قادمًا من جدة، وتدرّب على ملعب رديف في نادي الاتفاق، مختتمًا استعداداته للمواجهة، التي تنطلق في تمام الـ 9:00 من مساء الثلاثاء.

وفي وقتٍ سابقٍ الإثنين، كشفت «الرياضية»، استنادًا إلى مصادر خاصة، عن استبعاد فيسينج، بقرارٍ فنّي، لوبي وسيميتش من قائمته للجولة العاشرة، واختياره ثمانية أجانب آخرين هم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع بيريرا، والجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، والجناح الهولندي ستيفين بيرجوين، ومواطنه جيورجينيو فاينالدوم، لاعب الوسط، والمهاجم المغربي يوسف النصيري، والكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، والمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا.

وخلال اجتماعٍ فني مع اللاعبين، قبل المباراة بعدّة ساعات، يكشف المدرب الألماني عن تشكيله الأساسي، ويلقي تعليماته الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، وتأجّلت مباراته مع الشباب، ضمن الجولة التاسعة، إلى شهر ديسمبر المقبل. في المقابل، يمتلك الاتفاق، سابع الترتيب، 15 نقطة.