الكرات الثابتة تجهز الأخضر قبل اليمن

ركَّز البرتغالي تياجو فارينها، مدرب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، على الجوانب التكتيكية والكرات الثابتة خلال التدريبات، الإثنين، تحضيرًا لملاقاة اليمن، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات دور المجموعات من كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا في قطر.

واختتم الأخضر بهذا التدريب تحضيراته للمباراة، التي تبدأ في الـ 08:00 مساءً، على ملعب حمد بن خليفة في الدوحة، العاصمة القطرية.

ويبحث المنتخب السعودي عن أول ثلاث نقاطٍ له في المجموعة الثانية، التي تضمُّ إلى جواره مصر واليمن والكويت والعراق.

وافتتح «الصقور» مشوارهم في المجموعة بالخسارة 0ـ5 أمام المنتخب المصري.

ويشارك في البطولة عشرة منتخباتٍ موزعة بالتساوي على مجموعتين، ويتأهل متصدر ووصيف كلٍّ منهما إلى نصف النهائي.