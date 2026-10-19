50 رحّالا يطلقون ملتقى الرحلات البرية الأول

انطلقت الإثنين، في مركز بن عاصي للفروسية والتراث بمنطقة تبوك، فعاليات الملتقى الأول لسيارات الرحلات البرية، بمشاركة أكثر من 50 رحّالا، إلى جانب عدد من الجهات والقطاعات المهتمة بالسياحة.

ويهدف الملتقى، الذي يستمر أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في مجالات تجهيز المركبات وإعداد الرحلات البرية، والتعريف بأبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز السلامة والاستعداد للرحلات.

وأوضح فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك أن الملتقى يتيح للمشاركين استعراض تجاربهم في تهيئة المركبات للرحلات البرية، وتبادل الأفكار والمعارف المتعلقة بها، إلى جانب مشاركة فرق الإنقاذ بخبراتها في توعية الزوار بطرق التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلات.

وبيّن أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود وزارة الرياضة لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز مشاركة المهتمين برياضة المشي والرحلات البرية السياحية والدراجات النارية، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين ممارسيها.