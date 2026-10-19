بعد 8 أعوام.. الفيصلي يحبط الشباب بالتعادل الثاني

فرض فريق الفيصلي الأول لكرة القدم التعادل 2ـ2 على مضيفه الشباب في المباراة التي جمعتهما على ملعب «اس اتش جي أرينا» في الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الإثنين.

وتُعدُّ نتيجةُ التعادل هذه الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين ضمن دوري المحترفين بعد تعادلهما 12 أبريل 2018 في الجولة الأخيرة لموسم 2017ـ2018. كذلك يعتبر هذا التعادل الخامس للشباب والرابع للفيصلي في الموسم الجاري.

ورفع الشباب رصيده إلى ثماني نقاطٍ في المركز الـ 13، بينما بلغ الفيصلي النقطة السابعة في المركز الـ 15.

وافتتح الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الشباب، التسجيل لفريقه بعد أن استغل خطأ دفاعيًّا من الإسباني فرناندو باتشيكو، وهزَّ الشباك عند الدقيقة 7، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني «30». وتمكَّن البرازيلي أندريه جيروتو من تقليص الفارق بضربة رأسية عند الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، كرَّر الضيوف سيناريو الهدف الأول، لكن هذه المرة من رأسية الفرنسي ألكسندر ميندي عند الدقيقة 78، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

ويحلُّ الشباب ضيفًا على الفتح في الأحساء، الخميس، وبعدها بـ 24 ساعةً، يستقبل الفيصلي فريق النصر في الجولة المقبلة.