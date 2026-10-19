الفوز الأصعب يكرر أطول سلسلة هلالية أمام الحزم

انتظر فريق الهلال الأول لكرة القدم حتى الدقيقة 89 ليفوز على ضيفه الحزم، مساء الإثنين، مُضيفًا نتيجةً جديدةً إلى سِجلِّ مواجهاته مع الفريق القصيمي ضمن دوري المحترفين السعودي، الذي انطلق عام 2008.

وانتزع الهلال انتصارًا صعبًا أمام الحزم بهدفٍ دون رد، أحرزه الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مستعيدًا صدارة جدول الترتيب، بعدما وصل إلى النقطة 24، متجاوزًا القادسية بنقطتين.

وبضربةٍ رأسيةٍ، عند الدقيقة 89، أودع مارتينيلي الكرة في الشباك، منهِيًا الصبر الهلالي في مدرَّجات ملعب «المملكة أرينا»، التي استقبلت 11 ألفًا و498 متفرّجًا.

وعادلَ الفريق الأزرق، بفوزٍ هو السادس التوالي، أطول سلسلة انتصاراتٍ له على الحزم في المسابقة، التي تحمل اسم دوري روشن السعودي منذ عام 2022.

وتحقَّقت السلسلة الأطول خلال المواسم الثلاثة الأولى للبطولة، بالفوز ذهابًا وإيابًا. وكرَّرها الهلال انطلاقًا من مباراة الفريقين ضمن الدور الثاني لموسم 2021ـ2022، وصولًا إلى لقاء الاثنين، علمًا أن الفريق القصيمي غاب عن موسم 2022ـ 2023 بسبب هبوطه إلى الدرجة الأولى.

وللمرة الأولى على مستوى الدوري، تنتهي مباراةٌ بين الفريقين بنتيجة 1ـ0.