«فيفا» يوقف التوأم حسن وزيكو 8 مباريات

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ومديره إِبراهيم حسن ثلاث مباريات، والمهاجم مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» لخمس، بعد تصريحاتهم عقب مباراة الأرجنتين في كأس العالم، والتي هاجموا فيها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه.

وأوضح الاتحاد المصري للعبة الإثنين أنه تلقى إخطارًا من «فيفا» يفيد بإيقاف التوأم حسن واللاعب زيكو، وأنه تقدم بطلب للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة، وذلك لدراستها وتقييم الموقف القانوني» للاستئناف على القرار.

وتستعد مصر لمواجهتي مالاوي في نوفمبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وخسرت مصر مباراة دور الـ 16 أمام الأرجنتين 2-3 بعد أن كانت متقدمة بهدفين نظيفين ما دعا حسام دعا الثلاثة إلى اتهام الحكم بالمحاباة ومجاملة الأرجنتيني ونجمها ليونيل ميسي لأسباب تسويقية.

وقال حسام للصحافيين بعد نهاية المباراة أن الحكم أنه رفض احتساب ركلة جزاء واضحة لمصر، بالإضافة إلى إلغاء هدف بداعي التسلل سجله اللاعب مصطفى محمد «زيكو» مطلع الشوط الثاني، معتبرًا أن هذه القرارات غيرت مسار اللقاء.