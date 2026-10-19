قادري: منعنا سيطرة الهلال.. وأهدرنا الفرص

أبدى التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، رضا كبيرًا عن مستوى لاعبيه بعد الخسارة 0ـ1 من الهلال، الإثنين، في الرياض ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وصرَّح خلال مؤتمرٍ صحافي عقب نهاية المباراة: «قدَّمنا لقاءً متميِّزًا ورائعًا، واستطعنا التعامل مع نقاط قوة الهلال من الناحيتين الفردية والجماعية، ولم ندعه يلعب بارتياحٍ وكما يريد».

وأكمل: «أهدرنًا فرصًا لو سجَّلنا منها، لتغيَّرت المجريات، وفي الدقائق الخمس الأخيرة لم يحالفنا الحظ».

ورأى قادري أن فريقه حرم الهلال، متصدر الترتيب، من السيطرة الكاملة على المباراة.

وأشار إلى إهدار فرصة انفرادٍ أمام المرمى الأزرق، فيما عبَّر عن ثقته في لاعبيه، مؤكدًا عدم التفاته إلى الجنسيات عند اختيار التشكيل، واعتماده على الأكثر جاهزيةً.

ووصف التونسي بيئة العمل في ناديه بـ «المتميزة»، ونوَّه بامتلاك الحزم «استراتيجيةً واضحةً واستقرارًا ولاعبين بمتوسط أعمارٍ منخفضٍ».

وفي ختام المؤتمر، هنَّأ المدرب المنتخب السعودي الأول على فوزه بكأس الخليج العربي الأخيرة، وتقديمه مستوياتٍ متميزة.