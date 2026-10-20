إنزاجي: الفرص الضائعة مزعجة.. والفوز مستحق

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن لاعبيه استحقوا النقاط الثلاث أمام الحزم، الإثنين، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وفاز الهلال 1ـ0 على ضيفه أمام جماهير ملعب «المملكة أرينا»، مستفيدًا من هدفٍ متأخرٍ، أحرزه الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 89.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد صافرة النهاية، صرَّح إنزاجي: «اللاعبون استحقوا الانتصار عطفًا على ما قدَّموه، والفرص الضائعة كانت مزعجةً».

واستشهد بعدد التسديدات قائلًا: «سدَّدنا 21 مرَّةً تجاه المرمى، وحالفنا الحظ في واحدةٍ فقط»، مقدِّما الشكر للاعبيه على جهدهم وتركيزهم ومردودهم البدني. فيما تحدَّث عن أهمية المواجهة مع القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11، مشدِّدًا على ضرورة الفوز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب «روشن»، التي استعادها «الأزرق»، بوصوله إلى النقطة 24.

وبعد المباراة المقبلة، ينزل الفريق ضيفًا على الشمال القطري، الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي: «سنسافر إلى الدمام لملاقاة القادسية، وفي الغالب سنبقى هناك للمغادرة إلى الدوحة من أجل اللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة».