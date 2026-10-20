ليتش: «الكرة الثانية» أضعفتنا وكلفتنا نقاط الفيصلي

أرجع الألماني توماس ليتش، مدرب فريق ⁧‫الشباب الأول لكرة القدم، تفريط فريقه في التقدم بهدفين أمام الفيصلي إلى ما أسماه افتقاد الكرة الثانية في وسط الملعب.

وخرج الفريق العاصمي متعادلًا 2ـ2 مع ضيفه الفيصلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، الإثنين.

وقال ليتش في مؤتمر صحافي تلا المباراة: ‬⁩«افتقدنا الكرات الثانية في وسط الملعب، وذلك جعل الخصم أقوى، وأفقدنا السيطرة وسط الملعب».

وأضاف: «بدأنا بشكل جيد وسجلنا هدفين وتقدمنا على الخصم وأتيحت لنا فرص لتسجيل الهدف الثالث، وبعد الهدفين لعبنا كرات طويلة وتركنا فراغات بين الخطوط».

ودافع المدرب الألماني عن التبديلات التي أجراها خاصة الزج بعوض الناشري في الوسط الأيمن في البداية، وقال: «لم يلعب عوض في مركز الوسط الأيمن، بل اعتمدنا خطة 4-3-3، بوجود ياسين وعوض وجوش في وسط الملعب».

وأضاف: «عندما غيّر الفيصلي طريقة لعبه، اضطررت إلى تعديل أسلوبي وإشراك عوض في الوسط الأيمن؛ لأن الفريق كان يحتاج إلى الشراسة والطاقة وافتكاك الكرة والفوز بالكرات الثانية».

وتابع: «هي أمور يتميز بها عوض ولكن استطاع الفيصلي استثمار إحدى الكرات وأحرز التعادل، فيما أضعنا العديد من الفرص كانت كفيلة بخروجنا فائزين».