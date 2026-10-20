سوليناس: الوقت الإضافي يثير علامات استفهام

وصف الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق ⁧‫الفيصلي‬⁩ الأول لكرة القدم، النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الفريق أمام مضيفه الشباب، الإثنين، بالعادلة عطفًا على أداء الفريقين داخل الملعب طوال شوطي المباراة.

وفرض الفيصلي التعادل 2ـ2 على الشباب الذي تقدم بهدفي السبق على ملعبه ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقال سوليناس في مؤتمر صحافي تلا المباراة: «لعبنا مباراة جيدة، والنتيجة عادلة وجيدة لكلا الفريقين لأنهما لعبا بشكل جيد ومتوازن».

وأبدى المدرب الإيطالي اعتراضه على تجاوز حكم المباراة الوقت الإضافي، قائلًا: «أرسل علامات استفهام بشأن قواعد الوقت الإضافي حيث تم زيادة الوقت، علمًا أن الكرة لم تتعطل خلال مجريات المباراة»، على حد قوله.

واختتم مدرب الفيصلي حديثه قائلًا: «تمنيت الفوز لكن لم نستطع تحقيقه، وبالنسبة لفريقي صنعنا وأضعنا فرصًا عديدة ولم نترجمها لأهداف، وفي الأخير أرى أن المباراة عادلة والشباب قدم مباراة جيدة وأضاع فرصً كثيرة أيضًا».