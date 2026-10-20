مرموش يدشن باكورة أهدافه.. وتوتنام يفوز المرة الأولى

سجل المصري عمر مرموش، مهاجم فريق توتنام الأول لكرة القدم، أول أهدافه الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين، مسهمًا في فوز «السبيرز» 3ـ1 على كوفنتري سيتي في ختام منافسات الجولة السابعة.

وعلى الرغم من مشاركاته في المباريات الخمس السابقة بالدوري إلا أن الدولي المصري، المعار من مانشستر سيتي، لم يعرف طريقه إلى الشباك، لكنَّه وضع بصمته الأولى المؤثِّرة في هذا اللقاء مانحًا فريقه ثلاثَ نقاطٍ ثمينةً.

وقبل كوفنتري سيتي كانت آخر أهداف مرموش في «البريميرليج» بقميص مانشستر سيتي في شباك بورنموث «3ـ1» في 20 مايو 2025.

ورفع اللاعب رصيده إلى 11 هدفًا منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي، يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتضمَّنت صفقة مرموش مع توتنام بندًا بإلزامية الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، إضافةً إلى عشرة ملايين متغيِّرات.

وافتتح جيمس ماديسون، لاعب الوسط، التسجيل لتوتنام في الدقيقة 14 بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء. وهذا الهدف الـ 21 له من هذه المسافة منذ ظهوره الأول في الدوري الممتاز، أغسطس 2018، أي أكثر بهدفين على الأقل من كيفن دي بروين وجيمس وارد بروز، حسبَ «أوبتا».

وفي الشوط الثاني، أدرك كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، التعادل عبر جاك رودوني، لاعب الوسط، بتسديدةٍ قويةٍ بعد ارتباكٍ وسط دفاع توتنام، الذي فشل في تشتيت الكرة «49».

ولم تدم فرحة كوفنتري سوى عشر دقائقَ فقط، إذ نجح مرموس في حماية كرته، ثم سدَّدها بقوةٍ من حافة منطقة الجزاء، لتخترق الشباك هدفًا ثانيًا لتوتنام.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سدَّد بن ديفيز كرةً من خارج المنطقة، غالط بها الحارس كارل روشوورث معلنًا ثالث أهداف توتنام، الذي رفع صيده إلى ست نقاطٍ بالمركز الـ 16 بفارق نقطةٍ عن فولهام الـ 18.

أمَّا كوفنتري، فتجمَّد بالمركز الـ 17 بست نقاطٍ أيضًا بعد تلقي خسارته الخامسة.