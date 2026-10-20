تورينو يعمّق جراح بارما.. ومونزا يسحق كالياري برباعية

ألحق فريق تورينو الأول لكرة القدم الخسارة الخامسة بمضيفه بارما، فيما سحق مونزا ضيفه كالياري برباعيةٍ، الإثنين، في ختام منافسات الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

وفي المباراة الأولى، تغلَّب تورينو على بارما 3ـ0، ليسجل ثالث انتصاراته الموسم الجاري، ويرفع رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز العاشر، فيما تجمَّد بارما بالمركز الـ 19 قبل الأخير بأربع نقاطٍ.

وسجل أهداف تورينو الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، في الدقيقتين 4 و69، وشي آدامز «24».

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب «يو باور»، انتصر مونزا 4ـ0 على ضيفه كالياري. وسجل رباعية الفريق إيدي كوادي في الدقيقة 39، وجوستافو فاريلا «47 و79»، وجاي روبنسون «66».

ورفع مونزا رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز الـ 13 مؤقتًا، بينما تجمَّد كالياري عند 13 نقطةً بالمركز السابع.