هدف يمنح الهلال 8 انتصارات

ظهرت نتيجة 1ـ0 للمرة الثامنة في سِجلِّ مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وبهدفٍ متأخرٍ، فاز الهلال على ضيفه الحزم، مساء الإثنين على ملعب «المملكة أرينا»، في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وهذا أوَّلُ فوزٍ بهدفٍ نظيفٍ للفريق الأزرق الموسم الجاري، لكنَّه الثامن منذ تولِّي إنزاجي مهمَّته مطلع صيف 2025.

ولحساب الموسم الماضي، تغلَّب الهلال 1ـ0 على الشباب والفتح وضمك والفيحاء، ضمن الجولات 7 و26 و30 و34 من الدوري، وعلى العدالة والأخدود في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى الشارقة الإماراتي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتُوِّج الهلال، تحت قيادة إنزاجي، بكأس خادم الحرمين الشريفين، ويتصدَّر حاليًّا جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة.