فليك: لا خوف على الدفاع.. ومشاركة رافينيا أساسيّا واردة

خفَّف الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، من وقع الغيابات المهمة في خط دفاعه قبل المباراة القوية، الثلاثاء، أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة خدمات الدوليين الدنماركي أندريس كريستنسن، والفرنسي جول كوندي، والإسباني إيريك جارسيا بعد الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق أمام ريال بيتيس بالدوري المحلي.

وذكر فليك، الذي يتطلَّع إلى تحقيق فوزه الـ 100 مع برشلونة، في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، أن الهولندي فرانكي دي يونج، العائد من الإصابة، ورودري قادران على تدعيم خط الدفاع.

كذلك ضمَّ المدرب المدافع الواعد أليكس كامبوس «18 عامًا» إلى قائمة الفريق، وقد يسجل حضوره الأول مع البارشا. أمَّا بالنسبة إلى المهاجم البرازيلي رافينيا، العائد أيضًا من الإصابة، فأكد أنه «قد يبدأ أساسيًّا».

ووصف الألماني فريق باريس بالرائع، وقال: «لقد فاز بلقبين متتاليين لدوري أبطال أوروبا. هم يلعبون كرةَ قدمٍ رائعةً، ويقودهم مدربٌ من الأفضل في العالم».

وعن احتمالية العودة بالفوز الـ 100 مع برشلونة، أجاب: «أُقدِّر حقًّا الاحترام والمحبة اللذين نتلقَّاهما من جماهير برشلونة. أنا فخورٌ جدًّا».

أمَّا بيدري، لاعب الوسط، فأوضح في المؤتمر ذاته، أن مَن يملك الكرة ستكون لديه الكلمة العليا في المباراة.

وتوقَّع الدولي الإسباني مباراةً صعبةً، وقال: «نريد الفوز، لكننا لا نتعامل مع المباراة بوصفها مباراةً نهائيةً. لا يزال المشوار طويلًا. نريد مواصلة سلسلة انتصاراتنا أمام خصمٍ قوي للغاية، وسنرى أين سنكون في أوروبا».

ومنذ بداية الموسم فاز برشلونة في مبارياته الـ 11 التي خاضها، منها تسعٌ في الدوري المحلي، تصدَّر بها جدول الترتيب، واثنتان في الأبطال، حلَّ بهما في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان.