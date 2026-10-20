الإصابة تبعد إيجا عن تحدي نينجبو

انسحبت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنَّفة التاسعة عالميًّا، من دورة نينجبو للتنس «500 نقطة» بسبب إصابةٍ في الفخذ، حسبما أعلنه منظمو الدورة الصينية، الثلاثاء.

وستشارك الروسية أناستازيا زاخاروفا بدل شفيونتيك، المصنَّفة الثانية في الدورة، في جدول المنافسات.

وقالت شفيونتيك في بيانٍ، نشرته إدارة الدورة: «بعد دراسةٍ متأنيةٍ قرَّرت الانسحاب من البطولة».

وأضافت: «عانيت من مشكلةٍ مستمرةٍ في فخذي خلال الأسابيع الماضية، ويجب أن منح نفسي الوقت للراحة والتعافي».

وتابعت البولندية: «كنت أرغب في المشاركة هنا، وأودُّ أن أشكر منظِّمي الدورة وكل مَن كان يأمل في مشاهدتي ألعب. أتطلَّع حقًّا إلى العودة العام المقبل».

وكانت شفيونتيك أقصيت على يد مواطنتها مايا خفالينسكا في نصف نهائي دورة ووهان، السبت، في مباراةٍ خضعت خلالها لعلاجٍ في ساقها اليسرى، ووضعت رباطًا على فخذها.

ويعقِّد هذا الانسحاب مهمة اللاعبة في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه».

وحُسم سبعةٌ من أصل ثمانية مقاعد في البطولة، فيما تحتل شفيونتيك حاليًّا المركز التاسع في ترتيب السباق إلى البطولة الختامية.

وتتنافس المصنَّفة الأولى عالميًّا سابقًا مع التشيكية كارولينا موخوفا، والأوكرانية مارتا كوستيوك على المقعد الأخير.

ولا تشارك موخوفا في أي دورةٍ الأسبوع الجاري، بينما تخوض كوستيوك منافسات نينجبو.