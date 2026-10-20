إلغاء رالي السعودية 2026

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، الثلاثاء، إلغاء رالي السعودية ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2026، الذي كان مقرَّرًا انطلاقه في جدة نوفمبر المقبل، وفق بيانٍ صادرٍ حول البطولة.

وأشار البيان إلى أن الخطوة جاءت بعد تقييمٍ شاملٍ للترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الرالي، وما تتطلبه من تنسيقٍ وتجهيزاتٍ تشغيليةٍ لضمان تنظيم الحدث وفق المعايير المعتمدة، وبما يحقق المتطلبات الفنية والتنظيمية، ويوفر الظروف الملائمة لجميع المشاركين والجهات المعنية.

وأكد الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية استمرار جهودها لتطوير رياضة المحركات في السعودية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات والجهات ذات العلاقة بما يدعم النجاحات التي حققتها السعودية في استضافة البطولات الدولية والإقليمية، ويعزِّز مكانتها على خارطة رياضة المحركات العالمية.