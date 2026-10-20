الأهلي و«ماي كلينك».. شراكة 5 مواسم

وقَّعت شركة النادي الأهلي عقدَ رعايةٍ مع «عيادتي - ماي كلينك» الطبية، يمتدُّ خمسة أعوامٍ، الثلاثاء، في حضور فاربيس بوكيه، الرئيس التنفيذي للنادي، وأمير توفيق، رئيس القطاع التجاري، والدكتور عاصم الشنبري، المدير الطبي، والمهندس هشام عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للعمليات، وفق الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس».

وتنصُّ الاتفاقية بين الطرفين على أن تتولَّى «ماي كليك» تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للاعبي ومنسوبي القطب الجداوي، وتطوير البنية الطبية داخل مرافق النادي، بما يتوافق مع احتياجاته، ومتطلبات الرعية الصحية والرياضية.

وتشتمل الشراكة بين الطرفين على إنشاء وتشغيل وحدةٍ طبيةٍ متكاملةٍ داخل مرافق النادي، تضمُّ خدمات التشخيص والتصوير الطبي، إلى جانب عياداتٍ تخصصيةٍ، توفر الخدمة اللازمة لكافة منسوبيه، وإنشاء مركزٍ متخصِّص للتميُّز في الطب الرياضي بمقر النادي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمتابعة والتشخيص للاعبين.

كذلك، تتضمَّن توفير «ماي كلينك» خدمات الإسعاف، والكوادر الطبية والمسعفين خلال مباريات الأهلي التي يستضيفها على أرضه في جدة، بما يدعم جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وترعى شركاتٌ عدة فريق الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين الماضيين، في مقدِّمتها «البحر الأحمر الدولية»، و«قايد للنقل».

وتظهر علامات أكثر من شركةٍ راعيةٍ على قميص الفريق الأول، الذي يُدرِّبه الهولندي مارينو بوسيتش.

ويحتل القطب الجداوي حاليًّا المركز الرابع في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة.