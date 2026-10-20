تين هاج: رونالدو خذل مانشستر يونايتد

عاد الهولندي إريك تين هاج بالزمن إلى فترة إشرافه على تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، مبينًا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يدافع حاليًّا عن ألوان النصر السعودي، «خذلهم».

وقال المدرب عن «الدون»: «رونالدو خذل الفريق، وخذلني شخصيًّا».

وتولَّى المدرب السابق لأياكس أمستردام تدريب يونايتد عام 2022 قبل أن يُقال من منصبه في 2024.

وفي 2021، عاد رونالدو إلى يونايتد، الذي دافع عن ألوانه بين 2003 و2009، لكنَّ الأمور انهارت بعد نحو عامٍ عندما انتقد المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي علنًا إدارة النادي والجهاز الفني، ما أدى إلى فسخ عقده بالتراضي.

وبدا أن هناك خلافًا بين تين هاج ورونالدو قبل مغادرة الأخير يونايتد، ديسمبر 2022، للالتحاق بالنصر السعودي.

وفي مقابلةٍ مع موقع «ذي أثلتيك»، ذكر الهولندي، الذي يشرف حاليًّا على تفينتي في بلاده، أن رونالدو كان يتغيَّب عن بعض الحصص التدريبية، ولم يكن يرفع معدل نبضات قلبه إلى المستوى المطلوب خلال التدريبات.

كذلك زعم تين هاج، أن كريستيانو لم يُكمل جميع اللفات المقرَّرة التي طُلِبَ من لاعبي يونايتد تنفيذَها بعد خسارةٍ قاسيةٍ أمام برينتفورد «0ـ4».

وقال المدرب: «لقد خذل الفريق، وخذلني أنا أيضًا، لأننا وضعنا خططنا معه. لقد سافرت إلى البرتغال للتحدُّث معه بشأن ما كنت أهدف إليه قبل قدومي إلى يونايتد، ومن الواضح أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كنت أكن له احترامًا كبيرًا، لكن في ذلك الوقت، وبصفتي مدربًا، كان عليَّ اتخاذ قرارٍ عقلاني، والإبقاء على اللاعبين الذين أُعجب بهم ضمن الفريق».

وأضاف: «واجهته بالأمر، وقلت له مراتٍ كثيرةً إن الجميع يريد العمل من أجلك لوضعك في الموقع المناسب، لكن إذا لم تستطع أن تضع نفسك داخل منطقة الجزاء، فلن تسجل. ولم يكن قادرًا على فعل ذلك».

وأردف: «من الخطأ أن يُقال إنني كنت أطلب منه الضغط، وأنه كان مرهقًا، لكنَّه لم يكن قادرًا على أداء ذلك، ولم يكن يجري سواء عند امتلاك الكرة، أو دونها، والسبب أنه لم يجهز نفسه بالشكل المناسب».

ورأى الهولندي، أن كل فريقٍ كبيرٍ يجب أن يحتضن نجمه الكبير، لكنْ على النجم أيضًا أن يعمل من أجل الفريق، مضيفًا: «كان يقول للاعبين وفِّروا طاقتكم في التدريبات. أتفهَّم ذلك عندما تكون في قمة الجاهزية البدنية، إذ يمكنك عندها الاقتصاد في الجهد خلال بعض الحصص، لكنْ أولًا عليك أن تتدرَّب لتصل إلى مستويات اللياقة المطلوبة».

وأوضح تين هاج أيضًا، أن يونايتد لم يكن الأولوية القصوى بالنسبة إلى بعض اللاعبين.

ويأتي تصريح المدرب بعد أيامٍ من قرار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إيقاف رونالدو 30 يومًا بسبب مغادرته معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وفُرِضَت على اللاعب غرامةٌ قدرها 255 يورو «285.90 دولار»، لكنَّه أكد أنه لا يزال متاحًا لتمثيل البرتغال إذا تمَّ استدعاؤه مستقبلًا.