أوليسيه يزيد مصاعب بايرن قبل أرسنال

يواجه فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم اختبارًا حقيقيًّا مبكِّرًا لمدى قدرته على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أرسنال، بطل إنجلترا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحَّدة، لكنَّه سيفعل ذلك دون نجمه الفرنسي المتألِّق مايكل أوليسيه.

ويغيب اللاعب، المولود في لندن والذي بدأ مسيرته في الفئات العمرية لأرسنال، عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقةٍ واحدةٍ في تعادل بايرن المخيِّب مع فيكينج النرويجي 3ـ3، الأسبوع الماضي.

وبعد نيله إنذارًا أوَّلَ بسبب ارتكاب خطأ، ردَّ أوليسيه، الذي بدا محبطًا بوضوحٍ، على استفزازٍ لفظي من زلاتكو تريبيتش، قائد فيكينج، برمي الكرة نحو رأسه، ليحصل على أول بطاقةٍ حمراءَ في مسيرته.

وبعد أن طُرِحَ اسمه ضمن المرشحين للكرة الذهبية بفضل مستواه اللافت الموسم الماضي، واصل الجناح السابق لكريستال بالاس تألُّقَه، وسجل تسعة أهدافٍ، وقدَّم خمسَ تمريراتٍ حاسمةً في عشر مبارياتٍ مع بايرن بمختلف المسابقات.

ومع معاناة جمال موسيالا من الإصابة والمرض، وتراجع مستوى سيرج جنابري ولينارت كارل، حمل أوليسيه، والمهاجم الموثوق دائمًا الإنجليزي هاري كين العبء الهجومي لبايرن حتى الآن في الموسم الجاري.

وسجل قائد منتخب إنجلترا تسعة أهدافٍ، وقدَّم ستَّ تمريراتٍ حاسمةً في عشر مبارياتٍ.

وعندما كان بايرن متأخرًا 0ـ2 خارج أرضه أمام فيكينج، الأسبوع الماضي، قاد كين تقريبًا بمفرده العودة بالنتيجة، فسجل هدفين، وصنع هدفًا.

وذكر الإنجليزي بعد فوز بايرن الساحق على لايبزيج 6ـ1 في الدوري الألماني، السبت، أن الفريق سيفتقد تأثير أوليسيه، لكنَّه دعا بقية أفراد التشكيلة الزاخرة بالنجوم إلى تحمُّل المسؤولية.

وقال كين: «عندما تفتقد أحد أهم لاعبيك من المؤكد أنك ستشعر بذلك، لكن هنا يأتي دور الآخرين ليتقدَّموا، ويُظهروا أنهم قادرون على استغلال فرصتهم. نتحدَّث كثيرًا عن قوة التشكيلة، ونتحدَّث عن ضرورة أن يكون الجميع جاهزين للحظة المناسبة، وأيًّا يكن مَن سيلعب، يجب عليه أن يكون مستعدًّا».

وكان الأداء الذي قدَّمه الكولومبي لويس دياز من بين الإيجابيات التي خرج بها الفريق من الفوز الكاسح على لايبزيج.

وكان اللاعب، البالغ 29 عامًا، محبطًا بعد بدايةٍ متواضعةٍ للموسم، لكنَّه سجل ثلاثة أهدافٍ، وصنع هدفًا في واحدةٍ من أفضل مبارياته منذ انتقاله إلى النادي قادمًا من ليفربول الإنجليزي عام 2025.

وعلى الرغم من تحوُّله من شمال لندن إلى العاصمة البافارية عام 2023 إلا أن كين شاهد الكثير من أرسنال منذ انضمامه إلى بايرن.

والتقى بايرن مع «المدفعجية» في مباراتي ربع النهائي موسم 2023ـ2024، وتأهل بفارق هدفٍ واحدٍ، لكنَّه خسر 1ـ3 أمامه في مرحلة المجموعة الموحَّدة من نسخة الموسم الماضي.

ومع توالي المباريات المحلية والدولية بوتيرةٍ متسارعةٍ، لم يجد كين الوقت لتبادل الأحاديث الودية مع منافسيه في أرسنال قائلًا: «تحدَّثت إليهم قليلًا خلال فترة التوقف الدولي السابقة. كنا نعلم أن المباراة قادمةٌ، لكن أعتقد أننا جميعًا مشغولون أكثر من أن نتبادل الرسائل الآن مع خوض مباراةٍ كل ثلاثة أيامٍ».

وأظهر الفوز العريض على لايبزيج مجدَّدًا، أن عملاق الكرة الألمانية يتفوَّق على منافسيه المحليين، لكنَّ أرسنال يُشكِّل اختبارًا من نوعٍ آخر.

ويتطلَّع كين ورفاقه لمواجهة فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، وعن ذلك قال الإنجليزي: «إنها مباراةٌ كبيرةٌ، ونواجه واحدًا من بين أفضل الفرق في أوروبا. عليك دائما أن تستمتع بهذه المناسبات. سنختبر أنفسنا أمام أحد الأفضل، ونحن نلعب على أرضنا، والطاقة التي يمنحها الجمهور ستجعلها ليلةً مميَّزةً».



أمَّا أرسنال، الذي لا يزال يعاني من مرارة خسارته نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، فاستهل الموسم بقوةٍ محقِّقًا عشرة انتصاراتٍ في 11 مباراةً بمختلف المسابقات.